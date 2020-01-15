ريم البارودي: أحمد سعد مش في دماغي و عشت قصة حب بعده.. وهذا رجلي الأول

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية ريم البارودي، عن علاقتها بزوجها السابق الفنان أحمد سعد، بعد انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب.

ريم البارودي، قالت خلال لقائها في برنامج “واحد من الماس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار”: “مقدرش أكره أحمد سعد لأن العشرة بينا ١٦ سنة و أكيد مش هحبه و أعيش على ذكراه اللي بينا انتهى”.

و أضافت: “أحمد خانه التعبير إنه يقول إننا أصحاب لأن الموضوع غير كده هو خارج حياتي تماماً كل القصة انني كنت في أحد الفنادق في العيد مع عائلتي و قابلته مع صحابه و سلمنا على بعض فقط”.

و تابعت: “أحمد مش في دماغي و لم أفرح عندما طلق سمية الخشاب”، وتابعت كاشفة في تحدي “على فكرة انا عشت قصة حب بعد أحمد سعد”، لكنها رفضت الإفصاح عن هوية حبيبها.

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ريم البارودي، كانت قد تزوجت من الفنان أحمد سعد، سرًا وكشفت خلال لقائها باحد البرامج قصة زواجهما والتي لم تستمر كثيرًا ونشرت صورة لوثيقة الزواج.

وتحدثت ريم البارودي، خلال اللقاء عن عائلتها قائلة، إن والدها مهندس كهرباء في السعودية و لديها أخت واحده فقط هي دينا.

وتابعت، كنت متعلقه جداً ببابا و هو مثلى الأعلى، و أنا دلوعته الصغيرة و الوحيدة اللي مسموح لها تفتح دولابه و معاي الرقم السري بتاع شنطته و كنت بحب اشم البرفيم بتاعه جداً، هو الهيرو بتاعي.

كما كشفت سر نجاح دور مروة في مسلسل “قيد عائلى” مؤكدة أنه يعود للمخرج تامر حمزة، لأنه من المخرجين القلائل الآن على الساحة الذى يعطي للفنان مساحته للإبداع ، فكان بيستفزني ليخرج أحسن ما عندي.