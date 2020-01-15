متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة هند البحرينية عن خبر سار للجمهور من خلال حسابها على موقع “تويتر”.
وكشفت هند عن أنها انتهت من تسجيل مجموعة من أغنيات الفنانة الراحلة ذكرى، فكتبت في تغريدة لها: “انتهيت من وضع صوتي على عده اعمال للراحله ذكرى”.
تجدر الإشارة إلى أن هند البحرينية كانت قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة تحمل اسم “هدية” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب”.
الأغنية من كلمات فهد التوم، ألحان حمد القطان، توزيع براك المطوع، مكس وماستر منتظر الزاير، ايقاع عبدالله البلوشي، عود وكمان علي الجمالي وجيتار مصطفى اصلان.
كانت هذه تفاصيل خبر هند البحرينية تغني ذكرى.. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.