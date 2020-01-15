فن ومشاهير

شاكيرا تتخلّى عن شعرها الأشقر وتثير جدل متابعيها

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متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة العالمية اللبنانية الأصل شاكيرا أغنية جديدة منفردة بعنوان Me Gusta.

ونشرت “البوستر” الرسمي الخاص بالأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت شاكيرا الجدل بتخليها عن شعرها الأشقر الذي اشتهرت به وأصبح جزءاً من هويتها الفنية، وظهرت بشعر بنيّ اللون على غير عادتها.

تجدر الإشارة إلى أن كليب الأغنية حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إتاحة عرضه عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

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لمشاهدة كليب Me Gusta: 

 

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