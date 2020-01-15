كوارث عالمية في الإعلان الدعائي لمسلسل WestWorld – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: أصدرت شركة “HBO” التلفزيونية، المألوفة لدى المشاهدين من المسلسل التلفزيوني Game of Thrones، شريط فيديو دعائي للموسم الثالث من مسلسلها الشهير WestWorld، وفيه عدداً من التنبؤات.
في الفيديو، نرى تمثيلًا تخطيطيًا للكرة الأرضية في حلقة زمنية، فيقع أول حدث في 16 كانون الأول/ديسمبر 2019، وهو حدث حقيقي للغاية: أعمال شغب في هونغ كونغ.
ثم في 18 كانون الأول/ديسمبر عزل الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة.
بعد ذلك تبدأ الأحداث التي من المفترض أن تحدث في المستقبل، ومن بينها الكارثة البيئية في إندونيسيا في 20 أيار/مايو 2020، اغتيال الرئيس الأمريكي في الأرجنتين في عام 2024، وحادث نووي حراري في باريس في عام 2025، حسب قناة “إن تي في” الروسية.
وأخيراً، الحرب الأهلية الثانية في روسيا، التي تم تحديد بدايتها من قبل مؤلفي السلسلة في 19 شباط/فبراير 2037، وتقع الأحداث في موسكو. وسيبدأ عرض الجزء الثالث من المسلسل في 15 آذار/مارس من هذا العام.
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