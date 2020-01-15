مارك هاميل يعترض على قرار زوكربرغ ويتّخذ قراراً صادماً

متابعة بتجــــــــــرد: حذف الممثل الأمريكي الشهير، مارك هاميل حسابه على موقع “فيسبوك” الشهير.
وأوضح “هاميل”، عبر صفحته في موقع “تويتر”، أنه حذف حسابه على “فيسبوك”، اعتراضاً منه على رفض مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير، مارك زوكربرغ، تقييد كيفية استهداف الإعلانات السياسية لمجموعات معينة من الأشخاص، كما فعلت شركتا “غوغل” و”تويتر” منذ أشهر قليلة.
وقال “فيسبوك” في بيان له، إنه كان يفكر في الحد من استهداف الإعلانات السياسية، ولكن الشبكة الاجتماعية أجرت استطلاعات داخل الحملات السياسية في كلا الحزبين الأمريكيين، وكذلك داخل أروقة جماعات سياسية مختلفة، ومنظمات غير ربحية، وتأكدت من “أهمية وصول تلك الإعلانات إلى الجماهير الرئيسية”.
وأشار مارك هاميل في تغريدته، إلى أنه سيصبح قادرا على النوم بشكل أفضل ليلا، بعد حذف حسابه على “فيسبوك”.
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