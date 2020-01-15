بيلي أيليش.. أصغر مغنية لـ"جيمس بوند"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن موقع أفلام "جيمس بوند" الشهيرة أن المغنية الأمريكية بيلي أيليش (18 عاما) ستؤدي الأغنية الرسمية للجزء الجديد "نو تايم تو داي"، لتصبح أصغر مؤدية للأغنية الأصلية لأفلام جيمس بوند.
وألفت أيليش الأغنية مع شقيقها ومعاونها فينييس، وقالت: "المشاركة في هذا الفيلم أمر رائع وشرف عظيم.. وتأليف الأغنية الرئيسية لجيمس بوند أمر نحلم به منذ فترة طويلة، لا أزال تحت الصدمة".
وصدر الألبوم الأول لبيلي أيليش بعنوان "وين وي آل فال أسليب وير دو وي جو؟" واحتل المرتبة الثانية للمبيعات في الولايات المتحدة عام 2019، ورشحت المغنية في الفئات الـ4 الرئيسية لجوائز "جرامي"، التي توزع في 26 يناير/كانون الثاني وهي مرشحة في 6 فئات في المجموع.
وسبق لمادونا وأديل وأليشيا كيز وجاك وايت أن أدوا أغنية هذه الأفلام مع نتائج متفاوتة، ومن أنجح هذه الأغاني "ليف أند ليت داي" لبول ماكارتني أند وينعز و "سكاي فال" لأديل و"جولدفينجر" لشيرلي باسي التي اختيرت في 3 أجزاء.
وتولي شركة "إيون بروداكشنز" المنتجة لأفلام جيمس بوند أهمية كبرى لموسيقى أفلامها وتسعى إلى الاستعانة بمغنين يجارون عصرهم.
وسيبدأ عرض "نو تايم تو داي" في 2 مايو/أيار في بريطانيا والعاشر منه في الولايات المتحدة.
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