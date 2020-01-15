فانيسا هادجنز سعيدة في عرض فيلمها الجديد بعد انفصالها عن حبيبها بساعات

خطفت الممثلة فانيسا هادجنز الأنظار خلال مرورها على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم Bad Boys for Life ليلة الثلاثاء في لوس انجلوس.

بدت الممثلة، البالغة من العمر 31 عامًا، سعيدة وهي تتمايل على السجادة الحمراء بفستان أبيض اللون مذهل وأنيق حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة.

تدور احداث الفيلم حول عودة (بيرنت) – الذي أصبح مفتشًا- للعمل مع زميله القديم (لوري) – الذي يعاني من اكتئاب مرحلة منتصف العمر، بعد ان يقوم مرتزق الباني برصد جائزة مالية لمن يأتي برأس الثنائي انتقامًا لأخيه الذي قتل على يديهما. وتظهر “هادجنز” في الفيلم إلى جانب مارتن لورانس وويل سميث وعدد من الممثلين.

أتى ظهور “هادجنز” بعد ساعات قليلة من اعلان انفصالها عن حبيبها اوستن بتلر بعد حوالي التسع سنوات من العلاقة العاطفية.