بالصورة- ألين وطفة رُزقت بطفلة وهذا اسمها

رُزقت الإعلاميّة ألين وطفة يوم الثلاثاء بطفلتها الاولى اطلقت عليها اسم “لامار”.

وكانت “وطفة” قد أخفت حملها لأشهر ثم أطلت ببطنٍ بارزٍ في أحدث صورة لها على تطبيق الصور إنستغرام، وأعلنت أنها أخفت السرّ لوقت طويل بالقول “لقد أخفينا السرّ لمدة طويلة ولم يعد بإمكاننا إخفاؤه أكثر”. وتابعت “سيأتي طفل صغير قريبًا، وأتحرّق شوقاً لصغيري الّذي ملأت ركلاته حياتي فرحاً، فهل هو صبي أم فتاة؟ سوف أترك هذا كمفاجأة لكم”.

نذكر أن ألين وطفة كانت قد تزوجت من رجل الأعمال خالد المولى صيف 2018 بحضور نجوم الفن.

أسرة موقع “الخليج 365” تبارك لـ الين وزوجها مولودتهما الأولى.