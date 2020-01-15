حُلم علي الغرير يتحقق بعد وفاته.. وردود فعل غاضبة بين الفنانين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار "حُلم" الفنان البحريني علي الغرير بعد رحيله عن عالمنا الأحد إثر سكتة قلبية مفاجئة، تعاطف المسؤولين والمشاهير وكذلك المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتحقيق حلمه الذي كان يتمنى تحقيقه لعائلته وهو توفير منزل ملائم للمعيشة.

ومع تواصل المطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار مقطع صوتي للفنان الراحل وهو يناشد إحدى النواب بالبرلمان البحريني لتنفيذ مطلبه، كشفت عائلة الفنان البحريني علي الغرير أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد حقق حلم والدهم الراحل.

وبحسب مواقع محلية بحرينية فقد قالت العائلة إن ولي العهد أمر بتخصيص منزل لأسرة الفقيد في منطقة "سلماباد"، تحديدًا وهي المنطقة التي طلبها "الغريري".

وتسبب تحقيق حُلم علي الغرير في ردود فعل بين الفنانين والمشاهير بالبحرين مستنكرين موقف المسؤولين بتنفيذ مطلبه بعد وفاته رغم انتظاره الطويل ومناشدته للمسؤولين، وعبّر الفنانين عن غضبهم ببيان طالبوا فيه بالحصول على حقوقهم في الأمان الاجتماعي، في ظل عدم توافر وظائف مضمونة ودخل ثابت وضمان اجتماعي، إضافة لمنازل للسكن ضمن الوعود دون تحصيلها، رافعين فيه شعار "لازم نموت".

وجاء في نص البيان: "لازم نموت عشان يلتفتون اللي فوق، لحال الفنان البحريني؟ ليمنى المذلة؟ والكل يطالب بأبسط حقوقه، وما في فنان بحريني ما رفع راس البحرين وما قدم للبحرين الكثير، وأسامي جدًا مهمة لمعت بعالم الفن من غناء وتمثيل وكتابه وأعلام".

وتابع البيان: "إحنا بكل فخر عندنا أفضل الطاقات بس للأسف ما في أي تقدير ولا اهتمام #لازم_نموت وننذل عشان نعيش مكرمين ومعززين في ديرتنا؟ ليمتى والفنان البحريني يتغرب ويعاني طول حياته بدون تقدير؟! ما في فنان ماي عاني من هالموضوع السؤال ليمتى؟ خدمات صحية وعلاج وبيوت إسكان وضمانات اجتماعية؟! أبسط حقوقنا #لازم_نموت؟".

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وكانت قد بدأت الدعوات بتنفيذ مطلب علي الغرير بعد رحيله عندما دوّن عضو مجلس النواب أحمد محمد العامر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "لدى الفنان علي الغرير حلم بامتلاك منزل بدل من شقة اسكان للامانة تواصلت مع المسؤولين في وزارة الإسكان ولي متابعه معهم قريب لكن شاء القدر بأن يسبق الموت تحقيق حلم بوخالد بامتلاك منزل لعائلته لكن لن نقف وفاءاً له وسنواصل المطالبة لابنائه واتمنى ان يكون له مكرمة من سيدي جلالة الملك".

وتابع النائب البحريني قائلًا: "الأخ علي الغرير يستحق أولًا منا الدعاء رجل خلوق ومتواضع ويدعم الكل دون مقابل أن كانت جمعيات تطوعية وافتتاحات لمشاريع وغيرها الكثير للأسف كان يأمل بأن يحصل على منزل بدل شقة اسكان لعائلته أن شاء الله يتحقق".

وكشفت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني زوجة الراحل علي الغرير عن آخر ظهور له قبل رحيله، حيث نشرت مقطع فيديو أعاد تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنه آخر ظهور له نشرته زوجته عبر موقع "إنستغرام".

وكان الفنان علي الغرير يعيش حياته بشكل طبيعي دون أن يشكو من مرض أو غيره خاصًة وأنه توفى بسكتة قلبية مفاجئة، حيث ظهر الفنان الراحل في مقطع الفيديو المتداول وهو يقود مركبته وتصوره زوجته وهي تمازحه، قائلة: "علي عازمتك عالمطعم".

وردّ علي الغرير مجيبًا: "عازمتني، كفو عليج"، وواصل مازحًا: "على فكرة (..) شفتج خذيتي من أبوج فلوس"، حيث أشار إلى أن دعوتها له على الغداء من مال أبيها.