رجاء الجداوي تنفي "وفاتها" بحضور النجمات.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة المصرية رجاء الجداوي على شائعة إصابتها بمرض ما ووفاتها، التي انتشرت خلال الفترة الماضية بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة رسالة إلى مروجي تلك الأنباء السخيفة- حسب وصفها.

وقالت رجاء الجداوي في مقطع فيديو صورته الإعلامية المصرية بوسي شلبي، في حضور عدد من النجمات اللاتي حرصن على زيارة الفنانة القديرة في منزلها، أبرزهن النجمة بوسي، والفنانة سوزان نجم الدين، وإيمي سمير غانم، وريهام عبد الغفور، وشيماء سيف، ورانيا فريد شوقي: "الحياة حلوة بحب الناس والكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة تخليكم تأثروا في الناس كلها فخلوا كلماتكم حلوة".

وعلقت بوسي أثناء تصويرها الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام": "إحنا بنكيد العزال اللي بيقولوا إن رجاء فيها حاجة، أهو إحنا كلنا معاها".

وفي مقطع آخر علقت رجاء على شائعة وفاتها قائلة: "أصبحت لا أحزن من تلك الأنباء، شائعات مثل هذه أطلقت على العديد من النجوم وقالوا إنهم توفوا أو أصابتهم غيبوبة".

وتابعت: "أتمنى من الذين يتمنون الشر للناس أن يمتنعوا، لأن من يقولون هذه الأخبار سيأتي يومًا وغيرهم سيقولون عنهم نفس الأنباء".

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وكان آخر أعمال رجاء الجداوي الفنية مسلسل "شبر مية" الذي شاركت فيه بصحبة كوكبة من النجوم، أبرزهم: أحمد السعدني، ونجلاء بدر، وندى موسى، وهو من تأليف شريف بدر الدين، و‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.‏

ومنذ أسابيع قليلة، كرمت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، الفنانة رجاء الجداوي، في افتتاح دورته الرابعة تقديرًا لمسيرتها السينمائية الطويلة التي تمتد لأكثر من 60 عامًا.

وأبدت الجداوي سعادتها بالتكريم واعتبرته وسامًا على صدرها وتتويجًا لمشوارها الفني الطويل، مشيرة إلى أن حريصة على الالتزام في العمل، والتكريم يجعلها تشعر بأن هناك من يقدر ذلك.

وأشارت إلى أنها سبق وأن رفضت تكريمات عديدة لأنها أتت من مجالات بعيدة عن الفن، موضحة أن سر سعادتها بهذا التكريم يكمن في أنه جاء من مهرجان يهتم بالمرأة وما تبذله من جهد في صناعة السينما، ويقام في أقصى جنوب مصر حيث بداية نهر النيل العظيم.