سلاف فواخرجي تُعلِّق على قضية قتيل منزل نانسي عجرم وتؤكد أن الموضوع كبير

علقت الفنانة السورية سولاف فواخرجي على مقتل الشاب محمد الموسي علي يد فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مؤكدة أن هناك شيئًا مخفيًا وسرًا وراء ارتكاب الجريمة، معلنة عن تضامنها الكامل مع ابن بلدها على حد قولها، وقالت سلاف في منشور طويل عبر "إنستغرام"، "القانون هو الفيصل ، وفي ظالم وفي مظلوم ، وفي عدالة عالارض ولو بنسب قليلة، وفي عدالة بالسما اكبر من كل النسب".

وأضافت، "كل الناس بتطلب رأي أو موقف من الفنان، والفنان جزء من المجتمع لازم يقول ويحكي اكيد، بس لما بتكون الامور لسا ما اكتملت صورتها، ولما بتكون بإيدين القضاء، نحنا ما فينا نبت او نعطي احكام وقرارات ولا بيجوز نتدخل لانو الحقيقة بعدها ما وضحت والقضية شائكة جدا".

وتابعت الفنانة السورية، "لكل الناس اللي عم تطالبني بابداء الرأي بالقضية وكأنو قراري هو الحكم ، او لمجرد اثبات موقف أواللحاق بسبق السوشال ميديا (والقصة مو هيك واكبر من هيك): أنا بوقف جنب الانسان المظلوم بغض النظر عن جنسيته، ما حدا بيقبل بالظلم لا الو ولا لغيره، وصحيح السوري انظلم من اخوته كتير، بس التعميم غلط، وبكل بلد في صالح وفي طالح، الجنسية متل الاسم مالو علاقة فيها البني ادم بتخلق معه، والعنصريين وين ماكانوا هم ناس مريضين".

أقرأ أيضًا:

كارول سماحة تدافع عن نانسي عجرم

وأكدت، "بوقف مع ابن بلدي بالحق ولو كان بآخر ماعمّر الله، وكل نقطة دم منه هي من دمي. ولو نانسي ود. فادي مذنبين اكيد رح ياخدوا جزاءهم، بس الموضوع اكبر مننا ومن تقييمنا، وماحدا قدر يعرفه، لحد هلأ عالقليلة، والاكيد كمان انو هنن مو مجرمين بالاصل ولا ساديين،بس في شي صار غلط وغير مقبول".

ولفتت فواخرجي، "اكيد هنن عيلة منيحة ما سمعنا عنهم كلام سيء بيوم من الايام، وعندهم عيلة وبنات، والڤيديوهات اللي عم تنزل والاغاني والشماتة ما بتليق بانسان تعرض لمصيبة بكل معنى الكلمة ولا بفنان بيوم من الايام قدم سعادة للناس. مانو إله طبعا، وبيغلط وممكن يكون يتحول لمجرم بلحظة ما، بس مو باللحظة اللي وقع فيها نكون نحنا مجرمين".

وأكملت، "الله يرحم ابن بلدي ويصبر اهله وعيلته وولادو، وولادو متل ولادي وولادنا كلنا. وان شاءالله بيرجع حقه كإنسان وبيفك الظلم عنه، واللي صار معه حفر بقلوبنا ألم ووجع ما بيخلصوا، والرب وحده اللي بيقتص من الظالم عاجلا او اجلا. اتركوا مناصب المحامين والقضاة وبعدوا عن كونكم اوصياء عالمجتمع، وكل واحد فينا عندو مية مشكلة ومية عيب، وكلنا معرضين بلحظة ما نكون مظلومين او ظالمين.، واكيد في شي ماحدا بيعرفه صار، واللي صار اكبر من فن وشهرة، في بيوت وفي اسرار وفي بشر".

واختتمت حديثها، "عنا ثقة بالقضاء اللبناني وعنا ثقة بالمحامين السوريين المهمين اللي استلموا القضية وبكل المحامين العرب اللي اتطوعوا لكشف الحقيقة وتضامنوا مع #محمد_الموسى والهم كل الاحترام والتقدير، وعنا ثقة قبل كل شي بالله العادل والرحمن والرحيم وخلوا البشر بحالهم ولا يكونوا سلعة نسوقلها".بشكل جيد ومن المهم تذكر ذلك".

Advertisements

واسترسل سيتين قائلا: "لدي أفكار واضحة جدا. استمع إلى الجميع لكن من الصعب إقناعي بتغيير أساليبي. أنا أكبر مدافع عن فريقي وسأموت مع هذه الأفكار".

ونال سيتين أول فرصة للتدريب في الدرجة الأولى مع لاس بالماس في 2015 لكن أسهمه ارتفعت خلال قيادة ريال بيتيس لمدة عامين وتضمنت هذه الفترة الفوز 4-3 على برشلونة في كامب نو.

وأكد المدرب أنه مهتم بأكاديمية المواهب بالنادي والتي تخرج منها ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجيرار بيكيه في السابق رغم صعود عدد قليل من الناشئين إلى الفريق الأول في الفترة الأخيرة. واختتم المدرب حديثه بالقول: "أنا شغوف بضم لاعبين شبان. عندما ينضم لاعب شاب فإنه يجلب طاقة جديدة ويدرك اللاعبون الكبار أنه لا يمكنهم الاسترخاء"".

قد يهمك ايضاً:

سلاف فواخرجي تُشعل الأجواء بوصلة رقص

سلاف فواخرجي غجرية ساحرة في جلسة تصوير جديدة