رجاء الجداوي ترد على ناشري شائعة وفاتها

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""الخليج 365"" من بيروت: ردت الفنانة المصرية رجاء الجداوي على ناشري شائعة وفاتها عبر فيديو نشرته الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الخاص على "إنستغرام". وذلك خلال اللقاء الذي جمعها مع عدد من الممثلات.

وفيما أطلت "شلبي" قائلة: "إحنا بنكيد العزال اللي بيقولوا إن رجاء فيها حاجة، أهو إحنا كلنا معاها". أضافت "الجداوي": "الحياة حلوة بحب الناس والكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة تخليكم تأثروا في الناس كلها فخلوا كلماتكم حلوة". وختمت: "أتمنى من الذين يتمنون الشر للناس أن يمتنعوا، لأن من يقولون هذه الأخبار سيأتي يوم وغيرهم سيقولون عنهم نفس الأنباء".



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