شاكيرا ترفض الزواج من بيكيه









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت المغنية الكولمبية العالمية اللبنانية الأصل شاكيرا أنها ترفض الزواج من حبيبها لاعب كرة القدم الإسباني الشهير جيرار بيكيه الذي ترتبط به منذ فترة طويلة وأنجبت منه طفلين. وذلك خلال المقابلة التي أجراها معها بيل وايتيكير مقدم برنامج 60 minutes الذي يعرض على شاشة قناة CBS News، حيث أوضحت أن فكرة الزواج تُشعرها بالخوف الشديد. قائلة: لا أريد أن يرى أنني “المرأة التي يمتلكها”، بل أفضل أن يعتبرني "العشيقة"… وأن أبقى بالنسبة له كالفاكهة المحرّمة التي برغبها، وأن يبقى حذِراً من خسارتي”.

وفيما أشارت لإصرارها على النجاح رغم تعرّضها لسخرية زملائها في الكورس الذين كانوا يقولون لها بأنها تغنّي كـ"المعزاة". أضاءت الفنانة الكولومبية على ظروف حياتها الخاصة والصعبة التي عاشتها وسط عائلتها التي ضربها الفقر بسبب إفلاس شركة والدها. موضحة أن هاجسها الأول كان إنقاذ والدها من هذا المأزق”. لافتة إلى تبنت قضية تعليم الأطفال المهمشين لأن هدفها في الحياة ليس الرقص فقط.. بل إنها تستعين بعملها في مجال الغناء والموسيقى كوسيلة تؤمن لها المال لتنفيذ مشاريعها الإنسانية ومتابعة العمل مع الأطفال”.

يُذكر أنها أطلقت مؤخراً أغنيته الدويو اللاتينية بعنوان Me Gusta مع المغنّي Anuel

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