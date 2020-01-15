شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زينة تشارك فى مؤتمر صحفي بالمغرب لتكريمها عن مجمل أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة زينة متابعيها بموقع "انستجرام"، بمجموعة صور من المؤتمر الصحفي الذى عقد أمس فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب لتكريمها في ختام مهرجان كازا آرت عن مجمل أعمالها الفنية، وذلك فى أول زيارة لها للمغرب.





وتنضم زينة بهذا التكريم إلى نخبة من الفنانين العرب المكرمين في النسخة الجديدة من المهرجان هذا العام، على رأسهم الفنان محمد حماقي الذي تم اختياره كأفضل مطرب مصري وعربي، والمطرب المغربي عبد الحفيظ الدوزي الذي يكرم بدرع التميز، والتقدير عن ربع قرن من الغناء لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 25 سنة بجانب مجموعة من الفنانين الجزائريين.

Advertisements

ويعرض لزينة حاليا فيلم الفلوس بطولة النجم تامر حسنى، و استطاع الفيلم تحقيق إيرادات استثنائية منذ انطلاق عرضه فى السينمات، لاسيما أن الفيلم طرح فى "سيزون" سينمائى غير معتاد، وخطوة جريئة خاصة مع تزامن امتحانات نصف العام، حيث حقق 23 مليون جنيه فى شباك التذاكر بمصر، فيما حقق ما يقرب من 100 مليون فى الوطن العربى، ليسجل رقماً قياسياً جديداً، وصل لـ123 مليون جنيه.

تدور أحداث "فيلم الفلوس" بشكل واضح عن فكرة الإنسان "مسير أم مخير"، فضلا عن اختيارات البشر والأفعال التى تؤدى إلى الأقدار، بالإضافة إلى أنها رسالة واضحة يحتاجها الكثير من الشباب والفتيات فى الوقت الحاضر، خاصة مع فقد الأخلاق والسلوك التربوى الذى يمر به الكثيرون من الأجيال الصغيرة .

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.