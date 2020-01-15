شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. شاهد أشهر 5 " إفيهات" للنجم سمير غانم في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأربعاء الفنان الكوميدي سمير غانم بعيد ميلاده الـ83، وهو فنان يتقن ويجيد العديد من الأدوار في السينما والمسرحية والتليفزيون، له رصيد كبير من الإفيهات التي علقت في أذهان الجمهور واستعملها البعض في الحياة اليومية ، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز إفيهات استطاع فيها سميرأن يجمع بين خفة الظل والدرامية في نفس الدور.

الكورة فين:

من أشهرإفيهات سمير غانم في فيلم "الزواج على الطريقة الحديثة"، ضمن مشهد لعب مباراة كرة قدم بين الشباب والبنات على الشاطئ الفيلم من بطولة حسن يوسف، وسعاد حسني، والضيف أحمد، ومحمد رضا، وعبد المنعم إبراهيم، وجورج سيدهم، ومن تأليف وإخراج صلاح كريم.

الزواج على طريقة الحاج الأسيوطي:

هو واحد من مشاهد إفيهات قدمها سمير غانم أثناء تقدمه لطلب يد عروسة، والفيلم من بطولة فريد شوقي، وكريمة مختار، ودلال عبد العزيز، وأحمد راتب، وإسعاد يونس، وإكرامي، ومن تأليف فيصل ندا، وإخراج عمر عبد العزيز.

امسح دموعك يا أمال :

وهو أشهر إفيه في مسرحية " أخويا هايص وأنا لايص"، وشاركه البطولة فيها رشوان توفيق، و دلال عبد العزيز، ومجدى فكرى، ومحمد التاجى،وإيفا، ومن تأليف عبد الرحمن شوقي، وإخراج حسن عبد السلام.

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عبد السبيع اللميع:

من أشهر إفيهات سمير غانم التي علقت بأذهان الجمهور ، في مسرحية الأستاذ مزيكا، من بطولة نوال أبو الفتوح، ورأفت فهيم، وإبراهيم سعفان، ومى عبد النبي، ومن تأليف مجدى، وإخراج عبد الغني زكى.

صرصار:

من مسرحية المتزوجون، لسمير غانم، وجورج سيدهم ونجاح الموجي ، عندما تزوج الشاب الفقير سيدة ثرية وجاء بها إلي مكان بسيط للسكن فيه