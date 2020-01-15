شكرا لقرائتكم خبر عن "اللهم تقبل".. نشوى مصطفى أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الفنانة نشوى مصطفى مناسك العمرة، ونشرت صورة جديدة لها من الحرم المكى، وسط إعجاب كبير بعد حرصها للدعاء لعدد من الفنانين الراحلين من أمام الكعبة المشرفة، وعلقت قائلة:" الحمد لله رب العالمين اللهم تقبل يارب".



نشوى مصطفى

وكانت قد حرصت الفنانة نشوى مصطفى على الدعاء لعدد من الفنانين الراحلين من أمام الكعبة المشرفة، وقد نشرت الفنانة صور بأسماء الذين خصتهم بالدعاء من الحرم المكى، عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، وعلقت عليها: "ألف رحمة ونور.. عملت العمرة ودعيت للأحباب ألف رحمة ونور".

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وأضافت نشوى مصطفى، فى تدوينه أخرى عبر حسابها على إنستجرام من داخل الحرم المكى، "بعد العمرة دعيت للحبايب ألف رحمة ونور"، وكان الفنانين الراحلين الذين خصتهم نشوى مصطفى بالدعاء أثناء أداء فريضة العمرة، هم: هيثم أحمد زكى، وأحمد زكى، ومحمود عبد العزيز، ونور الشريف، ومحسن حلمى، وسناء يونس، وسعاد نصر، وعزت أبو عوف، وطلعت زكريا، وممدوح عبد العليم، وأحمد السيد، وأحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، وسعاد حسنى، وفايزة كمال، وفاروق الفيشاوى، ومحمود الجندى، وسامى العدل.

وتشارك الفنانة نشوى مصطفى فى مسرحية "عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية، ونالت مسرحية عطل فنى إرشادات واسعة من الجمهور السعودى والمصرى المقيم بالمملكة، بعد أن عرضت المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.