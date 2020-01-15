محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قال الفنان محمد فريد إن أحدث أعماله هو مشاركته ضيف شرف، في الفيلم الكندي "Chi Ann Blaze of Fury".
وأضاف فريد، خلال تصريحات لـ"الخليج 365" إنه لا توجد أي أعمال جديدة أخرى يشارك فيها، ولم ينضم لأي عمل من المقرر عرضه في رمضان المقبل.
وأوضح أنه صور مشاهده في الفيلم داخل منزله في أكتوبر، وهو يجسد دور البرفسيور عمرو، باحث في القضايا المستعصية.
وأشار إلى أن الفيلم يدور عن قضية الحب من طرف واحد، وكيف يتحول إلى انتقام، موضحا أن ابنته ناهد، المسؤولة عن الإنتاج، لافتا إلى أنه فيلم روائي أقرب إلى التسجيلي، ومن إخراج المخرجة الكندية جلادس كرم.
وأوضح أن بعض المشاهد سيتم تصويرها في لوس أنجلوس وأخرى في مصر، لكن معظم المشاهد في كندا، ويقدم بعض الوجوه المصرية الشابة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فريد لـ"الخليج 365" عن أولى تجاربه العالمية: "صورته في منزلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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