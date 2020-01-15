تراند اليوم : أثارت جدلا بحديثها عن الأفلام الإباحية .. فنانة مصرية شهيرة تظهر بالحجاب وبدون مكياج

ظهرت فنانة مصرية شهيرة بصورة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالحجاب وبدون مكياج.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية انتصار أثناء تواجدها بمكة المكرمة.

وظهرت انتصار بينما كانت تتجول في أحد أسواق مكة وتشتري بعض الحاجيات الخاصة بها.

وارتدت انتصار في الصورة عباءة سوداء دون مكياج ، فضلا عن ارتدائها للحجاب.

وتُعرض لانتصار مسرحية في السعودية خلال موسم الرياض ، حيث استغلت تواجدها هناك وقامت بتأدية العمرة.

وكانت انتصار قد تسببت في موجة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأكيدها على حق الشباب في مشاهدة الأفلام الإباحية.



