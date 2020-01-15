تراند اليوم : حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي إثر أزمة قلبية



انتشرت أنباء محزنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وهو ماأحدث حالة صدمة في الوسط الفني المصري، ما دعا عدد من الفنانات للذهاب إليها في منزلها والإطمئنان عليها.

زنشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"إنستجرام"، ظهرت فيه مع عدد من الممثلات في منزل رجاء الجداوي، وقالت شلبي في الفيديو: "إحنا بنكيد العزال اللي بيقولوا إن رجاء فيها حاجة، أهو إحنا كلنا معاها".

فيما قالت الجداوي في الفيديو: "الحياة حلوة بحب الناس والكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة تخليكم تأثروا في الناس كلها فخلوا كلماتكم حلوة".

وأضافت: أتمنى من الذين يتمنون الشر للناس أن يمتنعوا، لأن من يقولون هذه الأخبار سيأتي يوم وغيرهم سيقولون عنهم نفس الأنباء".

وكانت هذه الأنباء أثارت ضجة كبيرة، خاصة أن الفنانة محبوبة في الوسط الفني، ولم تعلن عن معاناتها من أي أمراض.