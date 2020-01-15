تراند اليوم : القبض على فنانة شهيرة قبل هروبها لتركيا في فضيحة أخلاقية



توصلت التحقيقات الجارية في قضية "فضائح المشاهير"، المتورط فيها الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، والمعروفة بـ"حمزة مون بيبي"، إلى تورط الفنانة ومصممة الأزياء المغربية الشهيرة عايشة عياش.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن السلطات في دبي ألقت القبض على "عايشة" في مطار دبي قبل هروبها إلى تركيا، بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحقها في قضية الابتزاز والتشهير.

وأشارت الصحف المحلية، إلى أن «عياش»، المقيمة بالإمارات، تم توقيفها أمس الثلاثاء، من طرف شرطة مطار دبي، وذلك خلال محاولتها السفر إلى تركيا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل، مقطع فيديو تظهر فيه المعنية بالأمر، وهي جالسة بقاعة الانتظار بمحاكم دبي.

وفي السياق ذاته، خرجت المدونة المثيرة للجدل، سميرة الداودي، بتدوينة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قالت فيها "عايشة عياش في طريقها للمغرب بعد ترحيلها منً قبل شرطة الإمارات، مرحبا بيك القزومية فبلادك، الاخوان شي مبادرة تعرضوا ليها بالدقة المراكشية والحليب والتمر فباب المطار".

وقضية "حمزة مون بيبي" أثارت الرأي العام العربي، بعد نشر هذا الحساب صور حساسة لمشاهير وفنانات وإعلاميات أدت إلى تخريب حياتهم العائلية والوظيفية، وأسفرت التحقيقات عن تورط الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها والتي كانت تمد الحساب بالمعلومات والصور لابتزاز الفنانات، وهو ما تنفيه الفنانة بشدة وتؤكد برائتها وأن ما يحاك بها يستهدف شهرتها، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة المحاكمة لـ13 فبراير القادم مع منعها من السفر.



