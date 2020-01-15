تراند اليوم : فيديو| "صابرين" تثير الجدل بتعليق جديد حول خلع الحجاب



أثارت الممثلة المصرية، صابرين، الجدل بدفاعها عن قرارها بخلع الحجاب دون أن يكون لأي أحد الحق في التعليق على تصرفها، بعد شهرين من قرارها المفاجئ الذي أثار جدلاً واسعًا في مصر.

وقالت صابرين في مقابلة مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الممثلة إسعاد يونس على قناة "dmc"، إن الجمهور لم يعرفها من خلال حجابها، بل عرفها بالفنانة لذا عليه الاهتمام بفنها فقط، معتبرة أن أي شيء آخر لا يحق لأحد التدخل فيه مثل الأمور الخاصة في حياتها.

وتابعت: "زي مثلاً أنتوا ملكوش دعوة أنا بعمل إيه مع جوزي ومحدش يقدر يسألني عن علاقتي بيه"، مشبهة ذلك بعلاقتها بربها وأنه لا يجوز لأحد أن يعلق عليها.

وأشارت إلى أن أزمة خلع الحجاب بينت أن الفنانين أسرة واحدة، وأنهم يظهرون وقت الأزمة، مهما باعد بينهم الزمن، لافتة إلى أنها تلقت دعمًا كبيرًا من أصدقائها ومن آخرين لا تعرفهم.

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كانت صابرين تخلت عن حجابها في نوفمبر الماضي، ما جعلها في موضع انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تخرج باكية في مداخلة تليفزيونية لتؤكد أنها لم تكن محجبة منذ البداية وإنما ‏محتشمة.