تراند اليوم : تسريب مستند جديد يقلب الموازين في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستندا جديدًا من المحتمل أن يكون له تأثير في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى بفيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم و زوجها فادي الهاشم.

واحتفى نشطاء من جمهور المطربة نانسي عجرم بعد تسريب صورة من وثيقة إقامة الشاب السوري القتيل بلبنان.

ويظهر في الوثيقة أنها منتهية منذ شهر سبتمبر عام 2019 ، أي قبل واقعة القتل بثلاثة أشهر تقريبا.

و رجح منحازون لنانسي عجرم أن يأخذ القضاء اللبناني هذه الوثيقة بعين الاعتبار بالنظر إلى أن القتيل لم يكن له الحق - وفق الوثيقة - في التواجد على الأراضي اللبنانية من الأساس.