شاهد.. ريم البارودي تدخل في نوبة بكاء على الهواء

دخلت الفنانة المصرية ريم البارودى، في نوبة بكاء على الهواء، بسبب تذكر صديقتها الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، مؤكدة أنها كانت صديقتها ولكن نشبت بعض الخلافات بينهما لفترة وحدثت قطيعة، مشيرة إلى أنها ندمت على هذه الفترة. وقالت ريم، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج “واحد من الناس”: “أقول لميرنا وحشتينى أوى، كنا أصحاب جدا لدرجة ان الناس قالولى إنى شبهها أوى، كانت مسميانى الصاحبة الفاتح للشهية بسبب الضحك والهزار والأكل”.

وتابعت ريم قائلة: “قبل وفاتها بسنة كان في خلافات ما بينا وقبل ما تموت طلبت انها تشوفنى، وكنت في بيروت مع أحمد سعد، بصور برنامج، وبعدين كلمنى أمير شاهين، صديق مشترك بينى وبينها وقالى إنها تعبانة جدا، قولتله لأ مش عاوزه أشوفها “بعدها كلمنى عمر المهندس أخوها بس كان الزعل مش مخلينى مستوعبة، ونزلنا من بيروت عليها في المستشفى وقعدت معها آخر 4 أو 5 أيام قبل موتها”. وأضافت ريم: “ندمت على كلام وزعل على الفاضى، علاقتنا كانت أكبر إننا نزعل من بعض، لحد دلوقتى بروح أزور قبرها وأدعيلها”.