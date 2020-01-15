ميرنا وليد - بيروت - بعد الاخبار التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تحدثت عن وفاة الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​، خرجت الجداوي عن صمتها وردت على تلك الشائعات على طريقتها الخاصة.

وفي التفاصيل فقد نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه مع عدد من الممثلات في منزل رجاء الجداوي، وقالت شلبي في الفيديو: "إحنا بنكيد العزال اللي بيقولوا إن رجاء فيها حاجة، أهو إحنا كلنا معاها".

فيما قالت الجداوي في الفيديو: "الحياة حلوة بحب الناس والكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة تخليكم تأثروا في الناس كلها فخلوا كلماتكم حلوة".

واضافت: أتمنى من الذين يتمنون الشر للناس أن يمتنعوا، لأن من يقولون هذه الأخبار سيأتي يوم وغيرهم سيقولون عنهم نفس الأنباء".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتشار شائعة وفاتها.. رجاء الجداوي تخرج عن صمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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