راغب علامة: "خرّبوا الدولة والقيم والأخلاق"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الفنان اللبناني ​راغب علامة​ ان الشعب يريد في الحكومة الجديدة القليل من الشرفاء لإلغاء الفاسدين والطامعين اللذين أوصلوا الوطن الى الهاوية.

وكتب علامة على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "قال الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو : أعطيني قليلاً من الشرفاء ، وسأحطم لك جيشاً من اللصوص والفاسدين. هذا ما نريده في الحكومة المنتظرة ، قليلاً من الشرفاء لتحطيم الآلاف من اللصوص والفاسدين الذين خرّبوا الدولة والقيم والأخلاق".

الجدير ذكره ان راغب دائما ما يعبر عن ارائه الوطنية، ولاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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