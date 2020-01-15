دانا حلبي تنشر الصورة الاولى لها برفقة عبد المنعم عمايري

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​دانا حلبي​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الصورة الأولى لها برفقة خطيبها الممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​، وذلك بعد إصرارها على إخفاء هويته، وعلّقت بالقول:"فاجأناكم مو"؟؟

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أعرب الكثيرون عن سعادتهما لهما، متمنين ان تتكلل خطوتهما بالزواج والحياة السعيدة.

وكان موقع "الفن" أول من كشف عن هوية خطيب الحلبي، وذلك في ظلّ تكتمها في بداية الأمر عن الموضوع.

يشار إلى أن العمايري هو طليق الفنانة السورية أمل عرفة.

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