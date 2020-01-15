بعد 30 عاماً على مقابلتها..ويل سميث يفاجئ موظفة بحفل تقاعدها

ميرنا وليد - بيروت - بعد مرور 30 عاماً على مقابلتها، قام الممثل العالمي ​ويل سميث​ بخطوة لافتة، إذ أنه قرر مفاجئة أنيتا سكيبيو التي كانت تعمل موظفة استقبال بشبكة "آي هارت راديو" بحفل تقاعدها، والإحتفال معها بهذه المناسبة.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو خلال مقابلته بـ"أنيتا"، وعلّق قائلاً: "لحظاتي المُفضلّة هي تلك اللحظات التي يمكنني فيها التواصل مع أشخاص مثل أنيتا سكيبيو".

وتابع: "قابلتها في إحدى المقابلات التي أجريتها مع VERY FIRST الأولى في مسيرتي.. وبالأمس كنت محظوظًا بما يكفي لرؤيتها في التقاعد بعد 30 عامًا".

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