تراند اليوم : حسناء تستدرج إعلاميا خليجيا وتهدده بفيديو «مخل» مقابل مليوني درهم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة امرأة عربية، تبلغ من العمر 22 عاماً، بتهمة ابتزاز وتهديد إعلامي خليجي معروف، بعد تصويره في أوضاع مخلة، وطالبته بمبلغ يقارب المليوني درهم لعدم فضحه

وقال المجني عليه، بحسب ما ورد في أوراق القضية، وفقا لصحيفة الخليج، أنه تعرف إلى المتهمة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأنها تعيش في الإمارات بمفردها، ولكنها في زيارة إلى الدولة الخليجية التي ينتمي إليها المجني عليه، ومن ثم أغرته المتهمة بالقدوم إلى زيارتها في الشقة المفروشة التي نزلت بها، وأرسلت إليه مقطع فيديو

وبالفعل حضر إلى مكان إقامتها وعاشرها، ومن ثم غادر المكان. وبعد 4 أيام أرسلت إليه المتهمة صوراً، وهو عار في غرفتها، عبر برنامج التواصل، وأخبرته أن لديها صوراً أخرى ومقطع فيديو له أثناء معاشرته لها، وطلبت منه تحويل المبلغ، مقابل عدم نشر الصور والفيديو

وأفاد المجني عليه أن المتهمة استغلت طبيعة عمله، كونه شخصية معروفة إعلاميا، ووضعت كاميرات مخفاة في الغرفة. وأفاد بأنه تقدم ببلاغ إلى إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية في بلده، وتم التعرف على هوية المتهمة وإلقاء القبض عليها واعترفت بالواقعة