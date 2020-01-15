دانا حمدان بإطلالة مثيرة بفستان ابيض شفاف!

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يناير 2020 09:53 صباحاً - شاركت الفنانة دانا حمدان صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام متابعيها بإطلالة جديدة لها من أمام باب غرفتها. وظهرت دانا حمدان في الصورة مرتدية فستانا قصيرا وواسعا ابيض اللون واتسم الفستان “بالأوف شولدر”، وتركت شعرها منسدلاً علي أكتافها وظهرها بطريقة تتماشي مع إطلالتها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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