أروى تُهدي جمهورها “صفقة”.. شاهدوا الفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة أروى أغنية جديدة بعنوان “صفقة” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
الأغنية كلمات تركي الشريف، ألحان فايز السعيد وتوزيع مهند خضر، أمّا الكليب الخاص بها فصوّرته أروى في متجر “موسم الرياض” وتحديداً في “رياض ونتر وندرلاند” تحت إدارة المخرج سمير عارف.
أروى أعربت عن سعادتها بطرح العمل، ومن خلال تغريدة عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تمنت أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور فكتبت: “انشاءالله تنال إعجابكم مثل ما أنا حبيت اغنيها واصور الكليب”.
وتأتي هذه الأغنية بمثابة هدية من الفنانة أروى لجمهورها مع بداية العام 2020 الجديد.
كلمات الأغنية:
سمعوني صفقه ثنتين ثنتين
رقصوني رقصه شمال ويمين
سمعوني صفقه حلوين حلوين
ياهم ولي مو وقتك الحين
للحب جينا الله علينا
والي يبينا انقوله اهلين
سمعوني صفقه
صفين قوموا والكف مرفوع
والي بيسري قولوا له ممنوع
الكل يوقف عيشوها اكثر
حنا اتفقنا للصبح نسهر
للحب جينا الله علينا
والي يبينا انقوله اهلين
لمشاهدة كليب أغنية “صفقة”:
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