شاهدوا كليب أغنية “كان غيرك أشطر” لـ راغب علامة – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: يحصد السوبر ستار راغب علامة خلال الفترة الراهنة نجاح أغنيته الخليجية الجديدة “كان غيرك أشطر” التي طرحها مؤخراً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.
الأغنية من ألحان طلال ولاقت تفاعلاً مميّزاً من قبل الجمهور، فأطلقها راغب علامة مصوّرة من مسرح برنامج “ذا فويس” حيث كان قد قدّمها لأوّل مرّة في الحلقة الختامية من الموسم الخامس.
وحقق كليب “كان غيرك أشطر” انتشاراً واسعاً بعد إتاحة عرضه عبر قناة راغب علامة الرسميّة على موقع يوتيوب منذ أيّام قليلة.
تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يواصل، العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة، والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.
لمشاهدة كليب “كان غيرك أشطر”:
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