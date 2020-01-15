برابهاس يعود لـ"سينما التاميل" بفيلم جديد

يستعد النجم الهندي برابهاس لتصوير فيلمه الجديد في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، بحسب الشركة المنتجة "جوبي كريشنا".

ويعد الفيلم عودة قوية لبرابهاس إلى سينما التاميل (اسم يطلق على صناعة الأفلام بلغة التاميل وهي جزء من صناعة السينما الهندية) بعد آخر أفلامه "باهوبالي" في 2017، والذي حصد من خلاله جائزة أفضل ممثل هندي لهذا العام.

والفيلم الجديد مصنف كفيلم رومانسي حركي، وتدور أحداثه حول قصة حب مثيرة للأزمات، وتشارك برابهاس بطولة العمل نجمة أفلام التاميل بوجا هيجدي، ويخرجه كاي رادها كريشنا.

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وكان آخر ظهور لبرابهاس الملقب بـ"معشوق الجماهير" من خلال فيلم بوليوود "ساهو" الحائز المركز الأول في سباق "بوليوود" من حيث الإيرادات لعام 2019.



وأوضحت الشركة المنتجة، في بيان، أنها قررت تغيير اسم الفيلم المقترح "جان" باسم آخر لم يتم تحديده حتى الآن، ولكن سيتم عقد اجتماع بين مخرج العمل والأبطال قريبا لاختيار اسم معبر عن قصة الفيلم.

وأضافت أن مدينة حيدر أباد ستشهد تصوير أول مشاهد الفيلم وذلك بناء علي رغبة بطل العمل.

وذكرت أنه سيتم تحديد موعد طرح الفيلم النهائي في 2020 بعد أيام من بداية التصوير حتى تكون الرؤية قد اتضحت بشأن موعد الانتهاء من التصوير.