ماذا قال مدير أعمال نانسي عجرم عن حالتها؟ وماذا عن استمرارها في ذا فويس كيدز؟

بعد الأزمة التي طالت النجمة نانسي عجرم وزوجها د. فادي الهاشم الذي دافع عن عائلته بقتل السارق الذي اقتحم المنزل بهدف السرقة وهدد حياة العائلة بأكملها، طمأن جيجي لامارا، مدير اعمال “عجرم”، جمهورها إلى أنها بخير وعائلتها ايضاً.

ورداً على سؤال حول الإشاعات التي تطال نانسي مؤخراً، طلب “لامارا” عبر “تراندينغ” من محبيها عدم تصديق الاشاعات التي يتم اطلاقها في حقها ومنها استدعائها الى التحقيق أو استدعائها للكشف عن اصابتها عند الطبيب الشرعي فكلها اخبار عارية عن الصحة. وقال لمروجي الاشاعات “الله يسامحهم لأن عندما تظهر الحقيقة ستتوضح القصة اكثر”.

وعن أعمال نانسي المقبلة، أكد “لامارا” ان هناك أغنية جاهزة ستصدر قريباً. كما يتم العمل على البومها الجديد حيث لا زال امامها تسجيل ثلاث اغنيات.

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والاشاعات لم تتوقف عند هذا الموضوع، بل وصلت الى برنامج “ذا فويس كيدز” حيث روّج البعض ان MBC ستستبدل نانسي بأخرى بالحلقات المباشرة.

تراندينغ قابل مدير المحتوي الإقليمي، الكس معوشي، الذي نفى الاخبار المتداولة وأكد ان نانسي باقية كمدربة في البرنامج حيث لا زال امامها تصوير حلقة واحدة نصف نهائية بتاريخ 24 شباط والحلقة النهائية في 7 آذار ستكون مباشرة ونانسي هي التي ستكمل الى النهاية بالفريق الذي اختارته.

وكانت نانسي عجرم قد تعرضت لهجوم عنيف في الأيام الماضية، الا ان حالة التعاطف مع النجمة اللبنانية كانت أقوى حيث تصدر هاشتاغ #كلنا_حدك_نانسي التراند في الدول العربية.

