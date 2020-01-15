شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أشهر الأدوار التي قدمها محمد عبد القدوس والد إحسان وزوج روزاليوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لم يتجاوز رصيده السينمائي غير 14 فيلما قدم خلالها عدة شخصيات لكن أشهرها كان مع العندليب عبدالحليم حافظ في فيلم ليالي الحب في شخصية (ممتاز شركس) الرجل صاحب الأصل التركي والذي غني له العندليب الاغنية الشهيرة " ياسيدي أمرك .. أمرك يا سيدي .. ولاجل خاطرك خاطرك يا سيدي .. " كما أنه لا ننساه مطلقا كلما شاهدنا فيلم " سر طاقية الإخفاء " في دور أبو عصفور مع عبدالمنعم ابراهيم وزهرة العلا وتوفيق الدقن .



مع عبد الحليم حافظ في اغنية يا سيدي امرك

الراحل محمد عبد القدوس رحل في مثل هذا اليوم وهو 15 يناير عام 1969 وهو التاريخ الحقيقي حيث ان بعض المواقع تضع تاريخا آخر هو 11 ديسمبر وهذه لقطات ومعلومات وتفاصيل اكثر عن حياة ذلك الفنان الذي أنجب لنا أعظم روائي في مصر والذي قدمت ونهلت من رواياته السينما المصرية الكثير والكثير .

عمل مهندسًا للطرق والكباري وتعرف على رائدة الصحافة المصرية الفنانة فاطمة اليوسف (روزاليوسف) ثم تزوجهاولم يبارك والده هذا الزواج وطرده من المنزل لأنه تزوج «مشخصاتية»، فترك الابن وظيفته الحكومية وتفرغ للفن ممثلاً ومؤلفاً مسرحياً ثم تعرف على نجيب الريحاني وانضم لجمعية هواة التمثيل ثم اتجه للسينما لأول مرة 1932 في فيلم «الوردة البيضاء» مع محمد عبدالوهاب وسليمان نجيب.

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محمد عبد القدوس انجب من زوجته «روزاليوسف» ابنه الوحيد الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس، وبعدما انفصلا قرر ألا يتزوج بعدها وعاش أعزب يتنقل بين السينما والمسرح إلى أن عاد لوظيفته مرة أخرى .

من أفلامه أيضا : ثلاثة رجال وامرأة عام 1960 و" أنا حرة" عام 1959 في دور(حسين زايد) وفيلم " آثار في الرمال" عام 1954 في دور (مشكال الطباخ) وفيلم " العمر واحد" عام 1954 في دور (عامل في البار) وفيلم " شريك حياتي" عام 1953 في دور (قنديل) وفيلم " الهام " عام 1950 في دور رضا بيه والد الهام وفيلم " صاحبة الملاليم" عام 1949 في دور (والد كمال) وفيلم " الهانم" عام 1947 وفيلم " أحب البلدي" عام 1945 وفيلم " رصاصة في القلب" عام 1944 في دور (خورشيد باشا) وفيلم " يحيا الحب" عام 1938 وفيلم " دموع الحب"عام 1935