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متابعة بتجـــــــــرد: انتهى النجم اللبناني ملحم زين من تسجيل الأغنية الخاصة بمسلسل “العودة”، المقرر عرضه قريباً عبر شاشة “ام بي سي”.
الأغنية ستكون بعنوان “ضعف نظر”، كلمات الشاعر علي المولى، ألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد ويطلّ ملحم من خلال الكليب الخاص بها في مشاهد تجمعه مع أبطال العمل انتهى مؤخراً من تصويرها.
أمّا مسلسل “العودة” من بطولة النجمة دانييلا رحمة والنجم نيكولا معوض ونخبة من أهم النجوم أبرزهم: إيهاب شعبان، وسام فارس، رودريغ سليمان، ريم خوري، هيام أبو شديد، نقولا دانيال، رانيا عيسى، ساشا دحدوح وغيرهم.
نذكر أنّ المسلسل إخراج إيلي السمعان، تأليف رائد أبو عجرم والمعالجة الدرامية لـِ طارق سويد، وتتعاون فيه شركة “إيغل فيلمز” مع Mbc Studios.
كانت هذه تفاصيل خبر ملحم زين يغني شارة هذا المسلسل.. ما حقيقة مشاركته في البطولة أيضاً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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