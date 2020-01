شكرا لقرائتكم خبر عن استمع إلى الأغاني المرشحة لـ جائزة أفضل أغنية أصلية في أوسكار 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي حفل توزيع جوائزالأوسكار الـ92، أمس، عن قائمة مرشحين الجوائز المختلفة للأوسكار التي تعد أهم جائزة فنية في العالم، والحفل من المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل علي مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمن الترشيحات للجوائز هي جائزة أفضل أغنية أصلية للأفلام التي ترشح لها :

أغنية I Can’t Let You Throw Yourself Away من فيلم Toy Story 4

أغنية (I'm Gonna) Love Me Again من فيلم Rocketman

أغنية I’m Standing With You من فيلم Breakthrough

أغنية Into the Unknown من الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن Frozen

أغنية Stand Up من فيلم Harriet

ولذلك نرصد هذه الأغانى :

1 – أغنية I Can’t Let You Throw Yourself Away من فيلم Toy Story 4

فيلم Toy Story 4 الذى حقق إيرادات وصلت إلى مليار و 73 مليون دولار أمريكى، يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.

تدور أحداث الفيلم، بعد أن أصبح كلا من وودي وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول وودي وأصدقاءه إنقاذها وإرجاعها لبوني، وأثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت سابقا في الجزء السابق، وتبدأ إقناع وودي بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد وودي نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بفوركي إلى بوني.

2 – أغنية (I'm Gonna) Love Me Again من فيلم Rocketman

فيلم Rocketman الذى حقق 195 مليون دولار أمريكى، فيلم Rocketman يدور حول قصة حياة إلتون جون، من سنواته كأيقونة في الأكاديمية الملكية للموسيقى من خلال شراكته الموسيقية القوية والمؤثرة مع بيرني تاوبين.

الفيلم من بطولة بريس دالاس هوارد، ريتشارد مادن، تارون إجيرتون، جيمي بيل، ستيفن ماكينتوش، جيما جونز، كميل ليميسويسكي، توم بينيت، ومن إخراج دكستر فليتشر، وتأليف لي هول.

3 – أغنية I’m Standing With You من فيلم Breakthrough

فيلم Breakthrough حقق 50 مليون دولار أمريكى، ومن بطولة كريسي ميتز، جريس توفر، جوش لوكاس، مارسيل رويز، ريبيكا ستاب، سام تراميل، مايك كولتر، علي سكوفبي، ليزا دوروبت، ومن إخراج روكسان داوسون، وتأليف جرانت نيبورت، جويس سميث.

الفيلم يدور حول طفل يدعى "سميث" 14 عاما غرق في بحيرة سانت لويس وتوفي لمدة ساعة تقريبًا، وتم إجراء الإسعافات الأوليه له لمدة 27 دقيقة ولكن دون جدوى، ثم دخلت والدته الشابة "جويس" الغرفة، وهي تصلي، لتحدث المفاجأة، ويعود النبض له من جديد.

4 – أغنية Into the Unknown من الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن Frozen

الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن Frozen، حقق مليار و 372 مليون دولار، الفيلم بطولة أصوات كريستين بيل، ايدينا هوم، جوش جاد، جوناثان جروف، سترلينج ك براون، إيفان راشيل وود، الفريد مولينا، مارثا بليمبتون، جيسون ريتر، راشيل ماثيوز، جيريمي سيستو.

5 – أغنية Stand Up من فيلم Harriet

فيلم " Harriet" ، حقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون دولار، وقام بإخراجه كاسي ليمونس، من بطولة سينثيا اريفو، ليزلي أودوم جونيور، جو ألوين، كلارك بيترز، فانيسا بيل كالوي، عمرج. دورسي، هال هنري هنتر، تيم جين، نيك باستا، جوزيف لي أندرسون، أنطونيو بيل، جانيل مونيه.

وتدور أحداث فيلم " Harriet " حول الناشطة هاريت توبمان التي هربت من العبودية مع عدد من العبيد والذين وضعوا في مواجهة الشدائد المتنامية قبل الحرب الأهلية، والفيلم من إنتاج شركة Focus Features.