صور| دينا بالجلباب في كواليس "رحيل زهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا صورتين من كواليس مسلسل "رحيل زهرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت دينا في الصور بـ"جلباب"، وعلقت: "من كواليس مسلسل رحيل زهرة، إخراج حسني صالح".

"رحيل زهرة" يتناول قضية من قضايا الصعيد المهمة، ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي.

المسلسل بطولة حنان مطاوع، وعمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد رياض، ومنة فضالي، ومن إخراج حسني صالح، وتأليف شاذلي فرح ومحمد البجلاتي.