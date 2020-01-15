"عندهم رحمة وإنسانية".. عمرو سلامة يوجه الشكر للأطباء البيطريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه المخرج عمرو سلامة رسالة شكر للطب البيطري في مصر، لاهتمامهم برعاية الحيوانات دون مقابل مادي.
وكتب سلامة، تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": " تحية لكل طبيب بيطري في مصر، عندهم رحمة وإنسانية لما بيلاقيوا حد أنقذ حيوان جريح بيعالجوه من غير ما يأخذوا فلوس".
ومن ناحية أخرى، بدأ المخرج عمرو سلامة تصوير مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"، نوفمبر الماضي، من إنتاج محمد حفظي، وكتابة وإخراج عمرو سلامة، عن السلسلة التي تحمل الاسم ذاته للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.
ويعدّ مسلسل "ما وراء الطبيعة" المستوحى من سلسلة روايات الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، والتي حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، أول عمل من إنتاج Netflix في الدراما المصرية.
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