تراند اليوم : الأمن اللبناني يتوصل إلى خيط سيفك لغز قضية نانسي عجرم بالكامل

كشفت مصادر لبنانية عن خيط يتتبعه الأمن اللبناني سوف يفك قضية مقتل شخص سوري بفيلا الفنانة نانسي عجرم بسهولة.

وقالت فاطمة إن زوجها محمد حسن الموسى كان ذاهبا إلى منزل نانسي عجرم رفقة صديق له للحصول على مستحقاته المالية.

وأشارت فاطمة إلى أنها لا تعرف شيئا عن صديق زوجها سوى أنه كان مرافقا له ولا تعرف هويته أو اسمه.

ويبحث الأمن اللبناني في منطقة البترون التي كان يسكن بها القتيل من أجل

معرفة رفقائه ومن كان يجلس معهم ومن يصطبحهم في مشاويره لمعرفة هوية "الرفيق" الذي من المنتظر أن يفك لغز القضية حال الوصول له.