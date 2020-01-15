إليسا تدعو للتظاهر من جديد في شوارع لبنان

شنت الفنانة اللبنانية إليسا، هجوما حادا على الحكومة والنظام اللبنانى، بسبب عدم تنفيذه للوعود التى قطعها على نفسه، وقام المتظاهرون بتقديمها طوال فترة التظاهر في الشهور الماضية، وبناءً عليها أخلى المواطنون الشوارع وعادوا لأعمالهم من جديد، لإعطاء الفرصة للحكومة لتنفيذ ما وعدت به.

ودعت “إليسا”، عبر حسابها الرسمى على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، للتظاهر من جديد في شوارع لبنان من أجل إعادة الضغط على النظام السياسى لتحقيق مطالب المتظاهرين والثوار وكتبت “إليسا”، قائلة: “عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتو عم تعطلو الشغل. طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح تعملو، ما عملتو شي! صار إلنا شهر ناطرين تشكلو حكومة والدولار دوبل ومصريات الناس مش معا! بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن؟”. يذكر أن إليسا، أعربت من قبل عن استيائها من الأوضاع الحرجة التى يمر بها لبنان، وكتبت أيضا عبر تويتر قائلة: “كان بعد في الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدّامن! نحنا بلد شارك بتأسيس الأمم المتحدة، وبوضع شرعتها، منوصل لمرحلة مش دافعين سنتين اشتراكات وما فينا نصوّت، كل ما نفكر إنو بهدلتونا عالآخر، بترجعو بتصدمونا! يا عيب الشوم ع هالحكومة”.