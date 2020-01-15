شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأعمال الفنية التي تناولت شخصية الرئيس جمال عبدالناصر .. في ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذى كان له عدد من الانجازات والمشاريع القومية والمواقف التاريخية التى مازالت عالقة فى أذهان الكثيرين، وقدمت السينما والدراما المصرية عدد من الأعمال التى أظهرت جوانب كثيرة من شخصيته التى تميزت بالرجولة والكرامة ونرصد عدد منها :

ناصر 56

جسد الفنان الراحل أحمد زكى شخصية الرئيس المصري جمال عبدالناصر، في فيلم سينمائي حمل اسم "ناصر 56" ، في واحدة من أبدع أدواره تناول الفيلم فترة محددة في حياته بدءًا من فترة تأميم قناة السويس وبناء السد العالي، مرورًا بتصديه للعدوان الثلاثي على مصر وطرد البعثة الفرنسية البريطانية، الفيلم حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا في شباك التذاكر، كما حاز على إشادة النقاد .

وهذا الفيلم بالتحديد هو الأهم فيما قدم عن جمال عبد الناصر لأنه تطرق إلى لحظات فارقة ومهمة في حياة الرئيس جمال عبدالناصر، وإنجازاته السياسية، كما تطرق إلى محاولة اغتياله الشهيرة علي يد جماعة الأخوان المحظورة .



احمد زكى

واستثمر المخرج أنور القوادري، نجاح فيلم "ناصر 56"، وقدم شخصية عبدالناصر في السينما بفيلم "جمال عبد الناصر"، وشارك فى بطولته الفنان خالد الصاوي، حيث تناول مساحة أكبر من حياة الرئيس الراحل بداية من التحاقه بالكلية الحربية مرورًا بتنظيمه حركة الضباط الأحرار والقيام بثورة 52 ولم يحقق الفيلم النجاح المرجو منه حينها .



خالد الصاوى

ولم يقتصر الأمر على الأعمال السينمائية فقد قدمت الدراما عدد من الأعمال التى تناولت شخصية الراحل جمال عبدالناصر من ضمنها الشخصية التى جسدها الفنان رياض الخولي، فى مسلسل "أم كلثوم" وتناولت الجانب الإنساني من حياة الزعيم القومي، ومواقفه الإنسانية التي جمعته بكوكب الشرق أم كلثوم.

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رياض الخولى

كما أبدع الفنان مجدى كامل فى تجسيد هذه الشخصية فى مسلسل "ناصر" من تأليف يسرى الجندى .

وقدم الفنان السورى جمال سليمان شخصية عبدالناصر فى مسلسل "صديق العمر" الذى واجه انتقادات كثيرة نظرا لنقص المعلومات بداخله، وقد ركز العمل على العلاقة بين جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر، خلال الفترة من «1960 حتى 1967» خاصة الوحدة بين مصر وسوريا مرورًا بالنكسة.

وكان آخر من جسد شخصية الرئيس جمال عبد الناصر دراميا هو الممثل الأردني الراحل ياسر المصرى، فى أحداث الجزء الثانى من مسلسل "الجماعة"، وعرض فى شهر رمضان 2017، ونال المصرى إشادات من الجماهير والنقاد، عن براعته فى تجسيد ناصر، سواء فى الملامح أو فى الحركات، أو فى نبرة الصوت.

وأكد ياسر فى آخر حواراته الذى سبقت وفاته بساعات أنه رفض الدور أكثر من مرة لأنه كان فى حاجة لدراسته والتدقيق فيه، وقد أصرّ المؤلف وحيد حامد على ياسر المصرى لتمثيل دور عبد الناصر وبعد 3 أشهر من التفكير و6 أشهر من البحث فى دراسة الشخصية