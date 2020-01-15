8 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان مصري

الأربعاء 15 يناير 2020

بلغت 8 أفلام روائية طويلة المنافسات النهائية على جوائز الدورة 46 لمهرجان جمعية الفيلم في مصر التي تنطلق هذا الشهر.



الأفلام هي "الضيف" للمخرج هادي الباجوري و"نادي الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوي و"الممر" للمخرج شريف عرفة و"الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة و"ولاد رزق" للمخرج طارق العريان و"خيال مآتة" للمخرج خالد مرعي و"لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

يقام المهرجان في الفترة من 25 يناير/كانون الثاني إلى الأول من فبراير/شباط بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية، فيما يقام حفل إعلان الجوائز وتسليمها في 8 فبراير/شباط.

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وقال مدير التصوير محمود عبد السميع، رئيس المهرجان، الثلاثاء: "من خلال استفتاء بين أعضاء الجمعية والنقاد وعدد من المتخصصين، تم اختيار 8 أفلام لتتنافس عناصرها على جوائز المهرجان من بين 33 فيلماً عرضت تجارياً خلال عام 2019".

ويهدي المهرجان دورته الجديدة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، أحد الأعضاء الأوائل بجمعية الفيلم الذي تولى رئاستها بين عامي 1980 و1998.

واختيرت الممثلة سميحة أيوب "ضيف شرف" الدورة التي ستشهد في ختامها تكريم عدد من نجوم وصناع السينما هم المخرج داود عبد السيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والممثل لطفي لبيب والناقد صلاح هاشم ومهندس الديكور نهاد بهجت.

ويتذكر المهرجان أسماء بعض الفنانين الراحلين وهم الممثل علي الكسار والممثل توفيق الدقن والكاتب أبو السعود الإبياري والمخرج ممدوح شكري.