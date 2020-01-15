حقيقة تقديم الفنان "تامر حسني" لـ برنامج جديد

القاهرة - لايف ستايل
حسم الفنان تامر حسني الجدل، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حول تقديمه لبرنامج جديد. وكتب تامر حسني عبر خاصية الستوري: "كل شوية تطلع أخبار اني هعمل برنامج، الكلام ده غير صحيح، ولو هعمل برنامج؛ هقولكم". وينافس تامر حسني في الموسم السينمائي لإجازة منتصف العام بفيلم "الفلوس"، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.
الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا". وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.
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