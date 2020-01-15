القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة التونسية درة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا لها خلال الاحتفال بعيد ميلادها الذي صادف أمس الثلاثاء . وأطلت درة بفستان ذهبي قصير وعلقت على الصور قائلة :" شكرا لتهاني عيد ميلادي .. شكرا لأنكم جعلتموني أشعر بالحب ، شكرا على رسائلكم من بلاد مختلفة .. شكرا لاصدقائي لانهم حضروا عيد ميلادي".
وظهر في الصور مع درة عدد من نجوم الفن، أبرزهم "يسرا ، بشرى ، دنيا سمير غانم، وزوجها رامي رضوان، عمرو منسي، خالد سليم، خالد الصاوي". يشار الى أن آخر أعمال درة، فيلم "يوم وليلة" مع خالد النبوي وأحمد الفيشاوي.
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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة درة لجمهورها في عيد ميلادها عبر "انستجرام " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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