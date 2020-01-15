هيفاء تؤجل "أسود فاتح" من أجل "أشباح أوروبا"

أكد المؤلف أمين جمال أنه يجرى حاليا مجموعة من جلسات العمل مع الفنانة هيفاء وهبى والشركة المنتجة لمسلسلهما «أسود فاتح» والذى من المقرر أن تخوض به هيفاء وهبى السباق الدرامى خلال شهر رمضان القادم.



وأضاف امين أنه من المقرر الانتهاء من كافة الترشيحات للفنانين المشاركين في العمل والتوقيع معهم لبدء عملية التصوير بعد أسبوعين من الان بعد عرض فيلم هيفاء الجديد «أشباح أوروبا»، وذلك بعد أن يحصلوا على موافقة أحمد السعدنى ليقوم بدور البطولة أمام هيفاء.



وأضاف أن احداث العمل تدور في إطار اجتماعى عصرى وسيكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان، وستجسد هيفاء دور امرأة «مودرن» من سيدات المجتمع المهتمات بالموضة والعمل في ذات الوقت وستتعرض لمشاكل اجتماعية، طوال حلقات العمل وستكافح للتغلب عليها، المسلسل إخراج كريم العدل.

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