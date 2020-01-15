أنغام تتألق فى أحدث جلسة تصوير لها عبر "انستجرام"

شاركت النجمة أنغام، جمهورها، صور جديدة لها من جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "انستجرام"

وظهرت انغام، وهي ترتدى بلوزة رمادى اللون، مطرزة باللون الفضي بطريقة جذابة نالت اعجاب متابعيها.

واعتمدت أنغام على خصلات شعرها الكيرلى، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

يذكر ان أنغام، احيت مؤخرا حفلها الذى أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع النجمة ميريام فارس والفنان عبد الله الرويشد، وظهرت وهى ترتدى القفطان السعودى.

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