شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى تفاجئ جمهورها بنيولوك بعد الانتهاء من فلانتينو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة داليا البحيرى، وصورا فيديوهات لنيولوك جديد لها بعد انتهائها من تصوير مسلسل فلانتينو المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2020، والذى نال إعجاب جمهورها على انستجرام.

الفنانة داليا البحيرى، نشرت مقاطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، مشيرة أنها فور الانتهاء من التصوير قامت بقص شعرها، قائلة:"أخيرا خلصت تصوير أقدر أصلح شعرى..من العمايل أدمر"، ووجهت كلامها إلى مصفف الشعر:"هنعمل نيولوك من غير ما تقصروا".





وأضافت الفنانة داليا البحيرى أنها تناولت فى وجبة الغداء قلقاس قائلة:"بقالى فوق 10 سنين ما عملتش قصه وأخيرا عملتها، مبسوطه بيها أوى.. وحبيت أطل عليكم بالنيولوك..أنا رجعت أتغديت قلقاس أحب أكله إلى قلبى.. قلقاس بالخضرة وأرز أبيض وفراخ جنبها".





وكانت الفنانة داليا البحيرى، وجهت رسالة رقيقة إلى الزعيم عادل إمام، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل فلانتينو قائلة:"حتوحشني قوي وحيوحشني الشغل معاك يا زعيم...المسلسل خلص ربنا يخليك لينا"، حيث شاركت صورة لها مع الزعيم عادل إمام من كواليس تصوير ، وسط إعجاب كبير من جمهورها على انستجرام.

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.

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مسلسل " فلانتينو " من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.