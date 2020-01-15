شكرا لقرائتكم خبر عن "منحتونى شعورا مليئًا بالمحبّة".. درة توجه رسالة رقيقة إلى جمهورها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة التونسية درة رسالة شكر رقيقة إلى جمهورها، بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها، أول أمس الاثنين بعيد ميلادها الـ 40، حيث ولدت فى 13 يناير 198، حيث تلقت التهانىء والرسائل الإيجابية من متابعيها فى بلدان مختلفة.



درة

ونشرت الفنانة درة صورا جديدة من حفل عيد ميلادها، والتى ظهر فيها مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم دنيا سميرغانم و الاعلامى رامى رضوان، وخالد سليم وخالد الصاوى والفنانة القديرة يسرا وعلقت قائلة:"شكرا للجميع على التمنيات بعيد ميلاد سعيد، شكرا أنكم منحتونى شعورا مليئًا بالمحبّة والدفيء والإيجابية والرسائل من بلاد مختلفة. وشكرا لأصدقائي الذين حضروا احتفالي بعيدي وجعلوه يوما جميلا. أحبّكم ( لم أستطع تجميع كل الصور ولكن الشكر أيضا لكل من هم ليس في الصور)".





الفنانة درة، تميزت بإجادتها أداء أدوار متنوعة ومختلفة وأثبتت وجودها بجدارة وعملت مع معظم نجوم جيلها، حيث شاركت الفنان أحمد السقا فى فيلم "بابا" وشاركهم البطولة صلاح عبد الله، إدوارد، خالد سرحان ومن إخراج على إدريس.







وحققت نجاح كبير منذ ظهورها فى الدراما والسينما بداية من فيلم "هى فوضى" وشاركت فى مسلسل "مزاج الخير" مع النجم مصطفى شعبان، ومسلسل "سجن النسا" مع النجمة نيللى كريم، ومشاركتها فى مسلسل "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان، حتى قدمت اولى بطولاتها المطلقة من خلال مسلسل "الشارع اللى ورانا" للمخرج مجدى الهوارى، وشارك فى بطولته كل من النجمة الكبيرة لبلبة والراحل الفنان فاروق الفيشاوى. Advertisements

وتحرص درة دائما على حضورها المهرجانات فى مصر والوطن العربى واعتاد الجمهور على متابعة إطلالاتها المتميزة دائما على السجادة الحمراء وحرصها على اختيار فساتين من بيوت الأزياء العالمية ودائما يشيد بها الجمهور فى كل اطلالة تظهر بها.

وتشارك درة فى فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوى وحنان مطاوع الذى عرض فى السينمات من يوم 6 يناير وشارك فى بطولته كل من خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوى على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره فى الفيلم، كما تم عرضه فى مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

وتجسد درة، دور امرأة مطلقة، لديها ابن وابنة، وتعيش فى منزل شقيقها "إبراهيم" وزوجته، ما يثير استياء الأخيرة، ويدفعها إلى التشاجر مع زوجها مرات عدة، وتتوالى الأحداث وتكتشف أن انفصال ميرفت عن زوجها سببه علاقتها المتوترة بحماتها، التى هددت ابنها بطرده من منزلها حال إعادة طليقته إلى عصمته.