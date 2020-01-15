شكرا لقرائتكم خبر عن والنبى لنكيد العزال.. نجوم الفن يزورون رجاء الجداوى بعد شائعة مرضها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الإعلامية بوسى شلبى، على شائعات التى ترددت مؤخرا حول الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوى، قائلة:"لازم نكيد العوازل اللى بيقولى أى حاجة وحشة على رجاء.. كلنا معاها أهوه".

ونشرت الإعلامية بوسى شلبى فيديو مع كوكبة من نجوم الفن منهم الفنانة بوسى وإيمى سميرغانم وشيماء سيف وريهام عبد الغفور، وقالت الفنانة رجاء الجداوى: "الحياة حلوة أوى أوى.. والحياة حلوة بحب الناس بالكلمة الحلوة.. الكلمة الحلوة تخليكم تأثروا فى الدنيا كلها.. من فضلكم امتنعوا عن الكلام اللى مالوش لازمة".

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وكانت قد قررت إدارة مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة تكريم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، فى افتتاح دورته الرابعة التى سيعقد فى الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، تقديراً لمسيرتها السينمائية الطويلة التى تمتد لأكثر من 60 عاما. وقالت رجاء الجداوي إنها تعتبر هذا التكريم وساما على صدرها وتتويجا لمشوارها الفنى الطويل، مشيرة إلى أن حريصة على الالتزام فى العمل، والتكريم

وقدمت رجاء الجداوى عددا كبيرا من الأفلام خلال مسيرتها أبرزها "دعاء الكروان" و"إشاعة حب" و"زائر الفجر" و"ليتنى ما عرفت الحب" و"موعد على العشاء" و"بريق عينيك" و"حدوتة مصرية" و"أيام فى الحلال" و"الوحل" و"ثمن الغربة"، و"العقرب"و"البية البواب" و"أنا مش معاهم" و"بنات العم" "من 30 سنة" و"سهر الليالي" و"أنت عمري" و"فيلم ثقافي" و"تيمور وشفيقة".

ويحرص مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة سنويا على تكريم أحد الرموز الفنية عن المسيرة السينمائية، فضلا عن تكريم نجمة تمثل حاضر ومستقبل السينما ووقع الاختيار هذا العام على النجمة نيللى كريم.