سليمان عيد يشكر رامي إمام لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان سليمان عيد صورة تجمعه بالمخرج رامي إمام من كواليس مسلسل "فلانتينو"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق سليمان عيد على الصورة: "كانت فرحتى كبيرة لما الأستاذ رامي إمام رشحني في مسلسل فلانتينو في دور مهم، إن شاء الله يعجب حضراتكم، ومش لاقي كلام أشكر بيه الأستاذ رامي على نصايحه ليا طول مدة التصوير وعلى أخلاقه العالية جدا مع الصغير قبل الكبير، بجد إنسان محترم ومخرج عبقري، إن شاء الله هتشوفوا مسلسل فلانتينو في رمضان 2020، وهيعجبكم عشان فيه ضحك كتيير أوي".

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.